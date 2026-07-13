【60％オフ】アトラスの話題作「メタファー：リファンタジオ」が3951円【Amazonプライムデー2026】

アトラス メタファー:リファンタジオ

通常価格9878円→3951円（60％オフ）

重厚な物語と戦略性のあるRPGをじっくり楽しみたい人にオススメしたい、アトラスのSteam版「メタファー：リファンタジオ」が通常価格9878円から5927円引きの3951円になっています。国王の死をきっかけに始まった選挙で、主人公が新王候補として各地を巡るファンタジーRPGです。

移動や交流に時間を使う日常パートと、職業にあたる「アーキタイプ」を組み替えて戦うバトルを組み合わせた構成で、敵との相性やパーティー編成を考える楽しさがあります。2024年のThe Game Awardsでは「Best RPG」「Best Narrative」「Best Art Direction」の3部門を受賞しており、発売時に話題になった大作をこの機会に遊んでみませんか。

こんな人にオススメ

✓濃いストーリーと独自の世界観をじっくり味わいたい人

✓パーティー編成や弱点を考える戦闘が好きな人

✓高評価を得た大作RPGをSteamでお得に遊びたい人