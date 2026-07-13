Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第259回
初めてのメッシュルーターにオススメ。Amazonの「eero 6+」が1万2800円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 15時10分更新
Amazon eero 6+
通常価格1万5800円→1万2800円（19％オフ）
複雑な設定をできるだけ避けて、家のWi-Fi環境を整えたい人にオススメなのが、AmazonのメッシュWi-Fiルーター「eero 6+」。通常価格1万5800円から3000円引きの1万2800円でセール中です。Wi-Fi 6と160MHz幅に対応するデュアルバンドモデルで、最大1Gbpsのインターネット回線、約75台の端末との同時接続をサポートしています。
1ユニットで最大約140m²をカバーし、ワンルームから2LDK程度の住まいで使いやすい設計。eeroアプリの案内に沿って初期設定でき、更新も自動で適用されるため、ルーターの管理が苦手な人にも扱いやすくなっています。
上位モデルのような6GHz帯や2.5Gbps有線LANには対応しませんが、日常的な動画視聴やオンライン会議を安定させるくらいであれば十分。最初は1台で使い、家のWi-Fiがまだ不機嫌なら増設する、という始め方もオススメのモデルです。
こんな人にオススメ
✓アプリで簡単に設定できるルーターを探している人
✓スマホや家電など多数の端末を同時接続したい人
✓必要に応じて増設できるメッシュWi-Fiを導入したい人
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