Wi-Fi 7対応で7880円ってすごくない？ エレコムの高コスパ無線LANルーターが17％オフ【Amazonプライムデー2026】

エレコム WiFi ルーター 無線LAN 11BE WRC-W701-B

通常価格9480円→7880円（17％オフ）

できるだけ予算を抑えて、自宅のルーターをWi-Fi 7対応に更新したい人にオススメの1台です。通常価格9480円から1600円引きの7880円。5GHz帯は最大2882Mbps、2.4GHz帯は最大688Mbpsで、複数の周波数帯を活用するMLOや、通信の混雑を抑えるMulti-RU、プリアンブルパンクチャリングにも対応しています。

WANポートは最大2.5Gbpsに対応し、国内主要事業者のIPv6 IPoEサービスも利用可能。推奨接続台数は40台で、スマートフォンやパソコン、テレビやゲーム機などをまとめてつなぐ家庭にもオススメ。Wi-Fi 7対応、2.5Gbpsで7000円台はコストパフォーマンスとしてはかなり優秀なモデルです。

ただし、6GHz帯や320MHz幅には対応しないデュアルバンド機なので、Wi-Fi 7の全機能を使い切る上位モデルではありません。そのぶん価格は安く、現在のWi-Fi 5／6ルーターから手軽に更新したい人には現実的な選択肢と言えます。

こんな人にオススメ

✓Wi-Fi 7対応ルーターを手頃な価格で導入したい人

✓スマホやPC、家電を多数つなぐ家庭

✓IPv6 IPoEや2.5Gbps対応を重視したい人