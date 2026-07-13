Wi-Fi 7対応ルーターが1万1030円！ バッファローの手頃な新世代モデルが15％オフ【Amazonプライムデー2026】

バッファロー WSR3600BE4P/NBK

通常価格1万2980円→1万1030円（15％オフ）

そろそろ無線LANルーターをWi-Fi 7対応に更新したい人へ、オススメのスタンダードモデルです。今なら通常価格1万2980円から1950円引きの1万1030円。5GHz帯は最大2882Mbps、2.4GHz帯は最大688Mbpsに対応し、Wi-Fi 7のMLOを利用して通信の安定性向上が期待できます。

5GHz帯には3本のアンテナを搭載し、離れた場所にある2ストリーム対応端末との通信を安定させやすい設計。Wi-Fi EasyMeshにも対応しているため、対応機器を追加すれば、部屋ごとの電波の弱さを補うメッシュ環境も構築できます。AirStationアプリから初期設定や接続端末の確認、ファームウェア更新を行えるのも便利です。

ただし、6GHz帯や320MHz幅には対応せず、有線ポートも最大1Gbpsのため、Wi-Fi 7の最高速度を追求する上位機ではありません。そのぶん、本体は約幅60×高さ155×奥行133mmと小さく、一般家庭でWi-Fi 7へ手頃に移行したい人には選びやすい1台。最新規格は使いたいけど、大きなルーターは置き場所が困るという人はこちらがオススメ。

こんな人にオススメ

✓Wi-Fi 7対応ルーターへ手頃に買い替えたい人

✓動画視聴やゲームで通信の安定性を高めたい人

✓コンパクトで設定しやすい国産メーカーのルーターが欲しい人