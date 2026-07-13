家の無線LANが遅いと感じたら。NECのWi-Fi 6E対応ルーターが4122円引き【Amazonプライムデー2026】

NECプラットフォームズ Aterm AM-AX5400T6

通常価格2万7478円→2万3356円（15％オフ）

NECの無線LANルーター買い替えをご検討の人にオススメ、上位モデルの「Aterm AM-AX5400T6」が通常価格2万7478円から4122円引きの2万3356円にセール中。Wi-Fi 6Eに対応し、従来の2.4GHz帯と5GHz帯に、比較的混雑の少ない6GHz帯を加えたトライバンドモデルです。

通信速度は6GHz帯と5GHz帯が最大2402Mbps、2.4GHz帯が最大574Mbps。端末や用途に応じて3つの帯域を使い分けられ、対応スマートフォンやパソコンでは6GHz帯を利用しつつ、従来機器もそのまま接続できます。有線LANはWAN1ポートとLAN4ポートを備え、いずれも最大1Gbpsに対応します。

メッシュ中継機能にも対応し、別売りの対応機器を追加すれば、階をまたぐ住まいでもWi-Fiエリアを広げられます。接続端末の確認や利用制限、外出先からの状態確認に対応した管理機能も用意。最新の10Gbps対応ルーターではありませんが、2階建ての家族全員で余裕を持って使いたい人にオススメ。

こんな人にオススメ

✓家族で動画やゲーム、オンライン会議を同時に使う人

✓Wi-Fi 6E対応端末で混雑の少ない6GHz帯を利用したい人

✓メッシュ機能で部屋ごとの電波ムラを減らしたい人