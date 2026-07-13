Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第256回
家の無線LANが遅いと感じたら。NECのWi-Fi 6E対応ルーターが4122円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 14時55分更新
NECプラットフォームズ Aterm AM-AX5400T6
通常価格2万7478円→2万3356円（15％オフ）
NECの無線LANルーター買い替えをご検討の人にオススメ、上位モデルの「Aterm AM-AX5400T6」が通常価格2万7478円から4122円引きの2万3356円にセール中。Wi-Fi 6Eに対応し、従来の2.4GHz帯と5GHz帯に、比較的混雑の少ない6GHz帯を加えたトライバンドモデルです。
通信速度は6GHz帯と5GHz帯が最大2402Mbps、2.4GHz帯が最大574Mbps。端末や用途に応じて3つの帯域を使い分けられ、対応スマートフォンやパソコンでは6GHz帯を利用しつつ、従来機器もそのまま接続できます。有線LANはWAN1ポートとLAN4ポートを備え、いずれも最大1Gbpsに対応します。
メッシュ中継機能にも対応し、別売りの対応機器を追加すれば、階をまたぐ住まいでもWi-Fiエリアを広げられます。接続端末の確認や利用制限、外出先からの状態確認に対応した管理機能も用意。最新の10Gbps対応ルーターではありませんが、2階建ての家族全員で余裕を持って使いたい人にオススメ。
こんな人にオススメ
✓家族で動画やゲーム、オンライン会議を同時に使う人
✓Wi-Fi 6E対応端末で混雑の少ない6GHz帯を利用したい人
✓メッシュ機能で部屋ごとの電波ムラを減らしたい人
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