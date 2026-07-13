Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第255回
1枚約33円。コクヨのA4写真用紙100枚が10％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 14時50分更新
コクヨ 写真用紙 高光沢 A4 100枚 KJ-D12A4-100
通常価格3664円→3298円（10％オフ）
家族写真をA4サイズで大きく印刷したい人に、コクヨの高光沢写真用紙100枚入りがセール中です。通常価格3664円から366円引きの3298円。印画紙原紙を使った厚手の用紙で、写真プリントが高級感ある仕上がりになります。
紙厚は260g/m2、厚みは0.27mmとしっかりしていて、透明度を高めた特殊コーティングによって、美しい光沢と高い白色度を実現。写真だけでなく、イラスト作品や資料用にもオススメ。100枚入りで1枚あたり約33円なら、仕上がりを確認しながら何度か印刷したいときにも使いやすいのでは。
こんな人にオススメ
✓家族写真や作品をA4サイズで鮮明に印刷したい人
✓厚みと光沢のある写真用紙を選びたい人
✓展示物や掲示物の印刷用に100枚まとめて用意したい人
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