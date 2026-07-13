コピー用紙箱買いチャンス。コクヨのA4用紙2500枚入りが555円引き【Amazonプライムデー2026】

コクヨ コピー用紙 A4 FSC認証 白色度80% 紙厚0.09mm 500枚×5冊(箱入り） 2500枚 AMKB-39NX5

通常価格5531円→4976円（10％オフ）

コピー用紙は切らしてからあわてて買うことが多い消耗品ですが、コクヨのA4用紙2500枚セットならまとめ買いにもぴったり。通常価格5531円から555円引きの4976円で、500枚入りを5冊まとめてストックできます。1枚あたり約2円換算。

紙厚は64g/㎡（約0.09mm）、白色度約80％で、コピー機やレーザープリンターはもちろん、インクジェットや熱転写プリンターにも使える共用紙。森林資源に配慮したFSC認証紙を採用し、会議資料や学校のプリント、日常の文書印刷まで幅広く対応。クセが少なく、場面を選ばず使いやすい定番仕様。コピー用紙はセール対象になる機会が意外と少ないので、この機会にストックしておくと安心です。

こんな人にオススメ

✓在宅ワークや事務作業でA4用紙をよく使う人

✓学校のプリントや配布資料をまとめて印刷する人

✓FSC認証のコピー用紙を選びたい人