Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第253回
キヤノンPIXUSのインク代を抑えたい人へ。日本製6色パックが5280円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 14時40分更新
ジットキヤノン（CANON）BCI-331+330/6MP
通常価格6600円→5280円（20％オフ）
キヤノンのインクジェットプリンターを使っていて、純正インクより交換費用を抑えたい人にオススメのリサイクルインク6色パックです。通常価格6600円から1320円引きの5280円。文書向けの顔料ブラックと、写真向けの染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレーがまとめてそろいます。
使用済みの純正カートリッジを回収・洗浄し、自社開発のインクを再充填した日本製。インクの生産から充填、梱包まで国内で行われ、残量表示にも対応しています。メーカーサポートやプリンター保証も用意されているため、価格だけで選ぶ互換インクには不安があるものの、純正品の負担は減らしたいという人にも検討しやすい製品です。対応のプリンターは、PIXUS TS8930、TS8830、TS8730、TS8630、TS8530。
なお、良好な印刷結果を保つため、開封後は6か月以内に使い切ることが推奨されています。
こんな人にオススメ
✓対応するPIXUSで6色をまとめて交換したい人
✓写真と文書の印刷コストを少しでも抑えたい人
✓国内生産とメーカーサポートのある再生インクを選びたい人
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