エプソンの6色インク代を節約！ 日本製リサイクルインクが2237円【Amazonプライムデー2026】

ジット エプソン（EPSON） IC6CL80 対応 6色パック

通常価格2632円→2237円（15％オフ）

エプソンの「IC6CL80」対応プリンターを使っていて、インク代を抑えたい人にオススメなのが、ジットのリサイクルインク6色パックです。通常価格2632円から395円引きの2237円。

使用済みの純正カートリッジを回収し、山梨県の工場で再生した日本製。純正品より購入費を抑えやすい一方、国内メーカーのサポートを受けられる点が、価格だけを重視した互換インクとの違いです。ジット製インクが原因と確認された不具合については代替品交換にも対応しているため、初めてリサイクルインクを使う人にも選びやすくなっています。

対応機種はEP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807Aシリーズ、EP-808Aシリーズ、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3など。プリンターによって対応インクが異なるため、購入前に本体型番を確認しましょう。

こんな人にオススメ

✓IC6CL80対応プリンターの6色をまとめて交換したい人

✓写真やカラー文書の印刷コストを抑えたい人

✓国内生産とメーカーサポートのあるリサイクルインクを選びたい人