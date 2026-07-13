家庭用プリンターの買い替えにぴったんこ　キヤノンの複合機が1万4850円【Amazonプライムデー2026】

キヤノン インクジェット複合機 TS5630

通常価格1万6500円→1万4850円（10％オフ）

家庭用プリンターを買い替えたい方、キヤノンのインクジェット複合機がセールです。通常価格1万6500円から1650円引きの1万4850円。プリント、コピー、スキャンを1台でこなせるスタンダードモデルで、Wi-Fi接続にも対応しています。

1.44型カラー液晶を搭載し、2種類の用紙をセットできる前面カセットと背面給紙を採用。自動両面印刷にも対応しているため、学校のプリントや書類の印刷で紙を節約できます。スマートフォンアプリ「Canon PRINT」から写真や文書を手軽に印刷できるほか、QRコードを使ったWi-Fi接続にも対応。コンパクトな本体なので、手狭な部屋でも置きやすい1台です。

子どもの学校のプリントを印刷したり、在宅ワークの書類を作成したりと、用途が多い家庭向け。必要な機能をバランスよく備えた家庭用プリンターを探している人にオススメです。

こんな人にオススメ

✓家での印刷・コピー・スキャンを1台にまとめたい人

✓自動両面印刷やスマホ印刷を活用したい人

✓コンパクトで設置しやすい家庭用プリンターが欲しい人