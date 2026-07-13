Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第250回
インク代を減らしたい人にオススメ。エプソンのエコタンク複合機が3万5980円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 14時20分更新
エプソン A4インクジェット複合機 EW-M674FT1
通常価格5万65円→3万5980円（28％オフ）
プリンターのインク代をできるだけ抑えたい人に、エプソンのエコタンク搭載複合機「EW-M674FT1」がセール中です。通常価格5万65円から1万4085円引きの3万5980円。A4文書の印刷コストはモノクロ約0.4円、カラー約1.0円と低く、大容量インクをボトルから補充できるため、カートリッジを頻繁に交換する手間も減らせます。
プリント、コピー、スキャン、FAXに対応し、最大30枚の原稿をまとめて読み込めるADFと自動両面印刷も搭載。前面カセットには普通紙を最大250枚収納でき、用紙を何度も補充せずに資料を続けて印刷できます。家庭用プリンターよりは高めですが、印刷枚数が増えるほど低いランニングコストがよくなります。在宅業務でFAXや連続コピーが必要な人にオススメ。
こんな人にオススメ
✓文書を頻繁に印刷し、インク代を抑えたい人
✓FAXやADF、自動両面印刷まで1台にまとめたい人
✓在宅ワークや店舗、事務所で使える複合機を探している人
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