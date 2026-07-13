4000円台でこれって良コスパどころじゃない。HUAWEIの完全ワイヤレスがさらに値引き【Amazonプライムデー2026】

HUAWEI(ファーウェイ) FreeBuds SE 4 ANC

通常価格7238円→4257円（41％オフ）

「安くても機能は妥協したくない」という人からコストパフォーマンスの高さで支持されているHUAWEIの完全ワイヤレスイヤホン「FreeBuds SE 4 ANC」が、通常価格7238円から2981円引きの4257円。海外レビューでも、この価格帯ではトップクラスのANC性能とバッテリー持ちを備えた“価格破壊モデル”として高く評価されています。最大50dBのアクティブノイズキャンセリングに加え、Bluetooth 5.4や最大50時間再生まで搭載し、4千円台とは思えない充実ぶりです。

10mmダイナミックドライバーを搭載し、専用アプリでは10バンドEQで好みの音へ調整可能。IP54の防塵・防滴性能や急速充電にも対応し、通勤・通学から運動まで幅広く使えます。同価格帯ではXiaomiなどと並んで候補に挙がりやすいイヤホンのひとつ。高級機ほど音質やANCは及ばないものの、「この価格なら十分すぎる」という評価も多いです。

こんな人にオススメ

✓ 通勤・通学で周囲の音を抑えたい人

✓ 1回の充電で長く使いたい人

✓ コストパフォーマンス重視でANCイヤホンを選びたい人