Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第249回
4000円台でこれって良コスパどころじゃない。HUAWEIの完全ワイヤレスがさらに値引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 14時25分更新
HUAWEI(ファーウェイ) FreeBuds SE 4 ANC
通常価格7238円→4257円（41％オフ）
「安くても機能は妥協したくない」という人からコストパフォーマンスの高さで支持されているHUAWEIの完全ワイヤレスイヤホン「FreeBuds SE 4 ANC」が、通常価格7238円から2981円引きの4257円。海外レビューでも、この価格帯ではトップクラスのANC性能とバッテリー持ちを備えた“価格破壊モデル”として高く評価されています。最大50dBのアクティブノイズキャンセリングに加え、Bluetooth 5.4や最大50時間再生まで搭載し、4千円台とは思えない充実ぶりです。
10mmダイナミックドライバーを搭載し、専用アプリでは10バンドEQで好みの音へ調整可能。IP54の防塵・防滴性能や急速充電にも対応し、通勤・通学から運動まで幅広く使えます。同価格帯ではXiaomiなどと並んで候補に挙がりやすいイヤホンのひとつ。高級機ほど音質やANCは及ばないものの、「この価格なら十分すぎる」という評価も多いです。
こんな人にオススメ
✓ 通勤・通学で周囲の音を抑えたい人
✓ 1回の充電で長く使いたい人
✓ コストパフォーマンス重視でANCイヤホンを選びたい人
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