重低音好きは1万円札を握りしめてオーディオテクニカの「SOLID BASS」を買おう【Amazonプライムデー2026】

オーディオテクニカ ATH-CKS30TW+(E)

通常価格1万3970円→1万円（28％オフ）

低音の迫力を重視して完全ワイヤレスイヤホンを選びたい人に、オーディオテクニカの「ATH-CKS30TW+」が通常価格1万3970円から3970円引きの1万円ぴったりになっています。重低音モデルのロングセラー「SOLID BASS」シリーズの1台で、独自設計の9mmドライバーと空気の流れを制御する音響構造により、量感がありながら輪郭も感じられる低域を狙っています。

フィードフォワード式ノイズキャンセリングのほか、外音を取り込むヒアスルー、会話しやすいトークスルー、2台の機器へつなげるマルチポイントを搭載。イヤホン単体で最大約7.5時間、ケース併用で最大約20時間再生でき、IP55相当の防水・防じん性能や低遅延モードにも対応します。ノイキャンより重低音を優先したい人向けの一台で、1万円なら普段使いの機能までそろったSOLID BASSを試しやすい価格になっています。

こんな人にオススメ

✓ベースやドラムを迫力のある低音で楽しみたい人

✓通勤や作業中にノイズキャンセリングを使いたい人

✓防水防じんやマルチポイント、低遅延などの実用機能も欲しい人