Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第247回
Bose×Skullcandy、注目の完全ワイヤレスが1万6600円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 14時10分更新
Skullcandy Method 360 ANC
通常価格1万9990円→1万6600円（17％オフ）
SkullcandyとBoseの協業で生まれた「Method 360 ANC」が、通常価格1万9990円から3390円引きの1万6600円。Boseが音響チューニングを担当したモデルで、豊かな低音と広がりのあるサウンド、価格に対して優秀なノイズキャンセリングに定評があります。高級イヤホンほど予算をかけず、音質とANCをまとめて追求したい人にオススメの1台です。
4マイク式ANCと外音取り込みはアプリから強さを調整でき、5バンドEQやタッチ操作の変更にも対応。2台の機器を切り替えられるマルチポイントや装着検出、IPX4の耐水性能も備えています。再生時間はANC使用時でケース込み最大32時間、ANCオフなら最大40時間で、10分の充電から約2時間使える急速充電にも対応。低音はやや強めでケースもデカめですが、カラビナ付きで持ちやすいというのがSkullcandyらしさですね。
こんな人にオススメ
✓Boseチューニングの音を手頃な価格で試したい人
✓通勤や作業中にANCを使いたい人
✓マルチポイントや長時間再生も重視したい人
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