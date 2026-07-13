重低音好きの皆さん、ラディウスが1万円切りです【Amazonプライムデー2026】

ラディウス radius HP-NHR21

通常価格1万5950円→9280円（42％オフ）

低音を、量感だけでなく輪郭までしっかり楽しみたい人に向いたラディウスの「HP-NHR21」が、通常価格1万5950円から6670円引きの9280円。磁束密度を高めて振動板を正確に動かすHigh-MFD構造と、低音域の再現性を高めるバスポート構造を採用した、VOLTシリーズのハイレゾ対応モデルです。

芯のある力強い低音に加え、中高域が埋もれにくいメリハリのある音が高く評価されており、ロックやEDMを気持ちよく聴ける重低音イヤホンとして人気があります。耳の奥でフィットするディープマウントイヤーピースにより遮音性も確保しやすい一方、布巻きケーブルの擦れによるタッチノイズが気になるという声もあるため、歩きながら使う場合はケーブルクリップなどで固定すると快適かもしれません。

こんな人にオススメ

✓ベースやドラムの迫力をしっかり味わいたい人

✓ロックやEDMと相性のよい有線イヤホンが欲しい人

✓低音の量感だけでなく、音の輪郭やキレも重視する人