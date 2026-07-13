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1万円ちょいでこの音質とデザインは良いんじゃない？ Nothing Earが38％オフ【Amazonタイムセール】
2026年07月13日 14時00分更新
Nothing Ear
通常価格1万8980円→1万1800円（38％オフ）
音質だけでなく、見た目にもこだわりたい人に人気の「Nothing Ear」が、通常価格1万8980円から7180円引きの1万1800円になっています。透明パーツを生かしたNothingらしいデザインに、11mmセラミックドライバーや最大45dBのアクティブノイズキャンセリングを搭載。価格に対する音質の良さや端末を選びにくい使い勝手が評価されているモデルです。
LDACとLHDC 5.0によるハイレゾ相当のワイヤレス再生に対応し、Nothing Xアプリではイコライザーや聴こえ方に合わせたサウンドプロファイルを設定可能。外音取り込みやマルチポイント、ワイヤレス充電も備え、バッテリーはケース込みで最大40.5時間持続します。1万円台前半で、音質と機能に加えて、デザイン性まで手に入るのはちょっとお得な気分。
こんな人にオススメ
✓音質とデザインのどちらも妥協したくない人
✓自分の好みに合わせて音を細かく調整したい人
✓マルチポイントやワイヤレス充電も使いたい人
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