FPSならコレ。finalの定番ゲーミングイヤホンが8080円【Amazonプライムデー2026】

final VR3000 for Gaming Matte Gray

通常価格8980円→8080円（10％オフ）

ゲーム向けイヤホンとして高い人気を誇るfinalの定番モデル「VR3000 for Gaming」が、通常価格8980円から900円引きの8080円。finalのラインアップの中でもFPS向けとして名前が挙がることが多いベストセラーモデルで、累計15万台以上を出荷。音の方向や距離感を正確に再現する定位性能の高さから、FPSプレイヤーを中心に長く支持されています。

6mmダイナミックドライバー「f-Core DU」を搭載し、ゲームやVR向けに空間表現を重視した専用チューニングを採用。足音や銃声の位置が把握しやすい点は国内外のレビューでも高く評価されており、VRやバイノーラル音源との相性の良さも定評があります。一方で音楽鑑賞用として味付けをしたモデルではなく、あくまでゲームでの定位感を優先したサウンドが特徴。有線接続なので遅延を気にせずプレイでき、マイクも備えているため、そのままボイスチャットにも使えます。

こんな人にオススメ

✓FPSで足音や音の方向を重視する人

✓VRやASMRを高い空間表現で楽しみたい人

✓有線接続で遅延なくゲームをプレイしたい人