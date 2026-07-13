LDAC対応で7000円台！ Xiaomiの高コスパイヤホンがさらに安く【Amazonプライムデー2026】

Xiaomi REDMI Buds 8 Pro

通常価格1万978円→7657円（30％オフ）

「価格以上の性能」で定評のあるXiaomiの完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」が、通常価格1万978円から3321円引きの7657円。1万円以下とは思えないノイズキャンセリング性能や音質、機能の充実ぶりが高く評価されており、コストパフォーマンス重視で選ぶ人から人気を集めているシリーズ。最大55dBのアクティブノイズキャンセリングに加え、LDAC対応でHi-Res Audio Wireless認証も取得しています。

Dolby Audioやダイナミックヘッドトラッキング、3マイクによるAIノイズリダクション通話、Bluetooth 5.4、マルチポイント接続など、上位モデル級の機能を搭載。バッテリーはケース込みで最大33時間、5分の急速充電で約2時間再生でき、IP54の防塵・防滴にも対応します。同価格帯ではまず候補に挙がると言われることも多く、音質も機能も妥協したくないけれど予算は抑えたい人に向けた、Xiaomiらしい1台です。

こんな人にオススメ

✓電車やカフェの雑音を減らして音楽に集中したい人

✓PCとスマホを切り替えながら使いたい人

✓コストパフォーマンス重視で高機能イヤホンを選びたい人