Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第242回
これは買いでしょ！ゼンハイザー「MOMENTUM True Wireless 4」が43％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 13時25分更新
Sennheiser ゼンハイザー MOMENTUM True Wireless 4
通常価格4万7440円→2万6818円（43％オフ）
ゼンハイザーの高音質な完全ワイヤレスイヤホンを狙っていた人に、フラッグシップモデル「MOMENTUM True Wireless 4」が大きく値下がりしています。通常価格4万7440円から2万622円引きの2万6818円。Bluetooth 5.4に対応し、aptX LosslessやaptX Adaptive、LE Audio、Auracastなど最新のワイヤレス機能を幅広くサポートしています。
7mmダイナミックドライバーによる自然で情報量の多いサウンドに加え、適応型ノイズキャンセリングと外音取り込み機能を搭載。ケース込みで最大約30時間再生でき、Qiワイヤレス充電やUSB-C充電にも対応しています。人間工学に基づいたデザインと複数サイズのイヤーチップ、イヤーフィンで装着感を調整できるため、長時間のリスニングでも使いやすい設計です。ゼンハイザー狙ってた方、この価格なら買って損なしです。
こんな人にオススメ
✓通勤中も静かに音楽へ集中したい人
✓高音質とノイズキャンセリングを両立したい人
✓最新コーデック対応の完全ワイヤレスイヤホンが欲しい人
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