Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第241回
マキタの掃除機が1000円超オフ！ 18Vバッテリー持ってたら買い【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 13時20分更新
マキタ 18V充電式クリーナ CL286FDZW
通常価格2万2000円→2万880円（5％オフ）
マキタの18Vバッテリーをお持ちの方、スティック掃除機の「CL286FDZW」が、通常価格2万2000円から1120円引きの2万880円になっています。ブラシレスモーターを搭載し、吸込仕事率最大100Wを発揮する、サイクロン一体式のコードレスクリーナー。18Vバッテリーと充電器は別売です。
細かなゴミを遠心分離するためフィルターが目詰まりしにくく、サイクロンなしの同社製品と比べて清掃頻度を約6分の1に抑えられるのが特徴。集じん容量は250mlで、ゴミの量を外から確認でき、ダストケースはワンタッチで取り外せます。吸引モードはパワフル・強・標準・エコの4段階で、運転音もパワフル時66dBに抑えられています。
ノズルやパイプを装着した全長は約110.6cm、3.0Ahバッテリー装着時の質量は約1.7kg。家庭のフローリングから車内まで、気軽にサッと掃除したい人に向けた定番人気製品です。
こんな人にオススメ
✓マキタの18Vバッテリーをすでに持っている人
✓フィルター掃除の頻度をできるだけ減らしたい人
✓家庭や作業場で使えるパワフルなコードレス掃除機が欲しい人
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