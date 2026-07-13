Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第240回
マキタのペン型インパクトが1万1200円。1本あると便利【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 13時15分更新
マキタ ペン型インパクトドライバTD022DZO(7.2V)
通常価格1万1800円→1万1200円（5％オフ）
家具の組み立てや狭い場所でのネジ締めに使いやすい、マキタの7.2V充電式ペンインパクトドライバが1万1200円になっています。最大締付けトルクは25N・m、回転数は毎分0〜2450回、打撃数は毎分0〜3000回。ピストル型とストレート型を使い分けられるため、作業場所に合わせて持ち方を変えられます。
バッテリー装着時でも約0.55kgと軽く、折り曲げ時は約22.7×4.2×14.4cm。無段変速や正逆転切り替え、手締め機能、LEDライトも備えています。小ネジやボルト、45mmまでのコーススレッドに対応し、棚や家電の裏側、配電盤など通常のドライバーでは入りにくい場所にも便利です。本体のみで、バッテリーと充電器、ケースは別売なので、すでにマキタの7.2Vバッテリーを持っている人向けのセールです。
こんな人にオススメ
✓狭い場所や家具の内側でネジ締めをしたい人
✓軽くて持ち方を変えられる電動工具が欲しい人
✓マキタの7.2Vバッテリーをすでに持っている人
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