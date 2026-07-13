【本日最終】品切れから復活！ ThinkPad X1 Carbon Gen9が59,800円、プライムデーでラストチャンスか

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【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が6万円！

先週末には品切れになっていたモバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、本日Amazonで販売復活しています。参考価格95,000円のところ、リユースセールとして37%オフの59,800円で購入可能です（７月１３日現在）。

今回のリユースセールはプライムデーセールの一環で、プライムデーは本日7月13日で終了予定です。つまり、この5万円台のセール価格で買えるチャンスも本日限りとなる可能性は高く、在庫があるうちに確認しておきたいところです。

ThinkPad X1 Carbonシリーズは、軽さと堅牢性を重視するビジネスモバイルPCとして根強い人気があります。今回のモデルは2021年のGen9で、第11世代Core i5、16GBメモリ、256GB SSDを搭載した整備済み品。新品同様の最新モデルではありませんが、持ち運びやすい14型クラスのノートPCを手ごろな価格で探している人には、候補に入れやすい1台です。

ただし、整備済み品は在庫状況やコンディション、付属品、保証内容を必ず確認してから購入したいところです。商品ページではタッチパネル対応やOffice 2019搭載がうたわれていますが、ライセンス条件や細かな仕様は出品内容により異なる場合があります。価格だけで判断せず、商品説明と販売元を確認してから検討するのがおすすめです。

【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力

① 高性能と大容量メモリによる快適動作

高性能な第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。

②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計

薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。

③ タッチパネル対応の高解像度液晶

14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。

製品スペック

【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)

【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル

【OS】Windows 11 Pro 64bit版

★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。

お買い得価格で手に入る！

中古・整備済みノートPCを選ぶ際は、CPU世代、メモリ容量、ストレージ容量に加えて、液晶解像度やキーボード配列、バッテリー状態も確認しておきたいポイントです。とくにThinkPad X1 Carbon Gen9は軽量モバイルPCとして魅力がありますが、整備済み品のため個体差がある点は理解しておく必要があります。

今回の価格は参考価格95,000円に対して59,800円の表示。新品の現行ノートPCとは違い、価格を抑えながらビジネス向けモデルを選べるのが魅力です。プライム会員限定価格のため、購入を検討する場合は、セール対象であること、販売元、保証、付属品、Officeの扱いを商品ページで確認してから判断しましょう。

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。