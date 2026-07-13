充電、しばらく忘れても大丈夫！ 13日間使えるGPSスマートウォッチが9,980円

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【Amazonプライムデーセール】CMF by Nothing スマートウォッチ「Watch 3 Pro」をチェック！

CMF by Nothingのスマートウォッチ「Watch 3 Pro」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格13,800円のところ、28％オフの9,980円で販売中。

1万円以下のスマートウォッチでも、画面の見やすさや健康管理など日常で使う機能は妥協したくない。そんな条件で探しているなら、「Watch 3 Pro」は気になる存在。1.43インチAMOLEDディスプレイを採用するほか、Bluetooth通話や録音・文字起こし機能、心拍や睡眠、血中酸素レベルなどの健康管理機能も搭載。普段使いからワークアウトまで幅広いシーンで活用できる。

①131種類のスポーツモードで運動を記録

131種類のスポーツモードに対応し、ランニングや登山など幅広い運動を記録できる。7種類のスポーツでは開始と終了を自動で検出するほか、AIが個人に合わせたランニングプランを作成し、日々のトレーニングをサポートする。

②スマートウォッチ単体で通話や録音に対応

Bluetooth通話に対応し、ノイズキャンセリングマイクの搭載で屋外でもクリアな通話を行える。最大30分の録音機能も備え、文字起こしにも対応。会議のメモや思いついたアイデアを、その場で記録できる。

③最大13日間駆動とIP68防水防塵

最大13日間のバッテリー駆動に対応し、負荷の高い使い方でも約10日間、常時表示をオンにしても最大約4.5日間使用できる。IP68の防水防塵性能を備え、水深1.5mまで対応。付属のマグネット式ケーブルで約99分のフル充電が可能だ。