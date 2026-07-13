Amazonセール情報大紹介！ 第2050回
充電、しばらく忘れても大丈夫！ 13日間使えるGPSスマートウォッチが9,980円
2026年07月13日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】CMF by Nothing スマートウォッチ「Watch 3 Pro」をチェック！
CMF by Nothingのスマートウォッチ「Watch 3 Pro」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格13,800円のところ、28％オフの9,980円で販売中。
1万円以下のスマートウォッチでも、画面の見やすさや健康管理など日常で使う機能は妥協したくない。そんな条件で探しているなら、「Watch 3 Pro」は気になる存在。1.43インチAMOLEDディスプレイを採用するほか、Bluetooth通話や録音・文字起こし機能、心拍や睡眠、血中酸素レベルなどの健康管理機能も搭載。普段使いからワークアウトまで幅広いシーンで活用できる。
①131種類のスポーツモードで運動を記録
131種類のスポーツモードに対応し、ランニングや登山など幅広い運動を記録できる。7種類のスポーツでは開始と終了を自動で検出するほか、AIが個人に合わせたランニングプランを作成し、日々のトレーニングをサポートする。
②スマートウォッチ単体で通話や録音に対応
Bluetooth通話に対応し、ノイズキャンセリングマイクの搭載で屋外でもクリアな通話を行える。最大30分の録音機能も備え、文字起こしにも対応。会議のメモや思いついたアイデアを、その場で記録できる。
③最大13日間駆動とIP68防水防塵
最大13日間のバッテリー駆動に対応し、負荷の高い使い方でも約10日間、常時表示をオンにしても最大約4.5日間使用できる。IP68の防水防塵性能を備え、水深1.5mまで対応。付属のマグネット式ケーブルで約99分のフル充電が可能だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2049回
トピックスRTX 5060を持ち歩くならこれ。約1.95kgのASUSノートPC「Gaming V16」が209,800円
-
第2048回
トピックス「仕事→休憩→仕事」を1脚で。EastForce「ErgoSiesta」がプライムデーセール中
-
第2047回
トピックスRX 9070 XT搭載ゲーミングPCがプライムデーで5万円引き！ マウスコンピューター「G TUNE」が特価
-
第2047回
トピックス【本日最終】品切れから復活！ ThinkPad X1 Carbon Gen9が59,800円、プライムデーでラストチャンスか
-
第2046回
トピックス【プライムデー最終日】1万円を切ったソニーのノイキャン完全ワイヤレス「WF-C700N」が8,500円
-
第2046回
トピックス軽っ！ 999gの「LG gram 14」が27％オフ。Core i5・16GB搭載ノートPCが13万円台だ！
-
第2045回
トピックスLenovoが半額近くまで値下がり中!? 15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円【プライムデー明日まで】
-
第2045回
ゲーム・ホビー普通のスニーカーでは不安な雨の日に！ メレル「Moab 3 Synthetic Gore-Tex」が1.5万円から
-
第2044回
トピックス冷却ファン搭載ゲーミングスマホが90,060円。REDMAGIC 11 Airがプライムデーセール中
-
第2043回
トピックスRTX 5070搭載ノートが29％オフ。Amazon限定版「TUF Gaming A16」プライムデーセール中
- この連載の一覧へ