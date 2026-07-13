メレルのGORE-TEXシューズが半額！ 街歩きも外遊びもこなすアウトドア顔の一足／CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX

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雨の日の靴選び、毎回ちょっと面倒です。革靴は濡らしたくないし、白スニーカーは水たまりに負けるし、かといって長靴で出かけるほど大げさでもない。そんなときちょうどよさそうなのが、「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」。Amazonにて参考価格24,200円のところ50%OFFの12,219円で販売されています（7月13日現在）。本日7月13日までAmazonプライデーですが、プライムデーセールの対象ではないので、プライム会員でなくても購入可能です。

見た目は、つるんと上品なスニーカーではなく、メッシュの凹凸やソールの厚みがあるアウトドア顔。そこにGORE-TEXの防水透湿メンブレン、クッション性のあるFloatMax Foam、歩行を支えるラバーアウトソールを合わせています。

靴紐を結び手間のないエラスティックレースキーパー、天然由来成分でニオイを抑制するCleansport NXT 防臭加工など、気楽に履き回せる工夫もたくさん。雨に濡れにくくて、歩きやすくて、ちょっとゴツくてカッコいい靴です。

普段履きできるアウトドアシューズが欲しい人にとって、メレルのGORE-TEX搭載モデルがセール価格になっているのは見逃せません。防水透湿性のあるGORE-TEX、クッション性を支えるFloatMax Foam、着脱しやすいスピードシューレースなど、街でも外遊びでも使いやすい要素を備えています。ただし、カラーやサイズで価格差があるため、購入時は選択中の色・サイズ、出荷元、販売元、最終価格を必ず確認しておきたいところです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日に強いGORE-TEX仕様

靴内部にGORE-TEX防水透湿メンブレンを採用しています。水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすいので、突然の雨や濡れた路面でも安心感があります。

歩きやすさを支えるFloatMax Foam

ミッドソールにはFloatMax Foamを採用しています。クッション性と反発弾性を備えたフォームで、駅までの移動、休日の散歩、フェス会場のうろうろ歩きまで受け止めてくれます。

街でも浮きにくいアウトドア顔

撥水ラギッドメッシュアッパーや厚めのソールで、しっかりアウトドアの雰囲気があります。ただ、登山靴ほど大げさではなく、普段のパンツにも合わせやすいバランスです。

まとめ：雨の日に履ける“ちゃんとカッコいい靴”

「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」は、天気予報を見て靴を選ぶのが面倒な人におすすめ。朝は晴れていたのに夕方にざっと降る、駅までの道に水たまりができる、旅行中に急に天気が崩れる。そういう小さな面倒を、足元でかなり減らしてくれます。

GORE-TEX仕様でアウトドア感のある見た目ながら、タウンユースにも合わせやすいのがこのモデルの魅力です。旅行やフェス、キャンプ、休日の街歩き用として、スニーカーより少し頼れる靴を探している人には候補になるでしょう。ただし、本格的な登山靴や濡れた路面でのグリップ性能を最優先する靴として考えると、用途によっては慎重に選びたいところです。価格だけでなく、レビューや利用シーンも見ながら判断するのがおすすめです。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。