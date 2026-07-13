Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第93回
「iPhone Air」1TBモデルが26％オフ！ タイムセールの大幅割引はまもなく終了
2026年07月13日 13時00分更新
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史上最薄のiPhone
「iPhone Air」
iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpでは1TBモデルを、プライムデーに合わせたタイムセールで16万9800円（26％オフ）で販売しています（7月13日現在）。
なんといっても最大の特徴はその薄さ。わずか5.6mmで165gという超軽量モデル。スマートフォンをよく触る人ほど、本体が軽いのはありがたいものです。
それでいてディスプレーは6.5インチと大画面で見やすく、A19 Proチップのパワーで処理能力も抜群。動画やゲームも快適に動き、スペックも妥協していません。
「iPhone Air」の特徴
圧倒的パワーと電池の持ち
本モデルに搭載された「A19 Proチップ」は、負荷の高いAAAゲームでも楽勝で動かせるパワーを誇ります。ビデオ再生で27時間持つなど、1日使っても大丈夫な電池の持ちもポイントの1つです。
充実の1TBストレージ
iPhone Airのストレージ容量は256GB～1TB。ここで紹介しているのは最大の1TBモデルで、ゲームや高画質動画をたっぷりとダウンロードしたい方におすすめです。
どのiPhoneより頑丈
軽さをキープしつつ、頑丈なチタニウムフレームを採用。背面には4倍の耐亀裂性能を持つCeramic Shieldを、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用し、本体が傷つきにくい仕様となっています。
まとめ：持ち歩きの最適解
おすすめしたいのは、「手に持って移動することが多い人」です。シリーズ最薄・最軽量を謳うだけあり、手に持つたびに「あ、軽い」と感じます。スマホを取り出すことが多いなら、手が疲れにくく最適解と言えるでしょう。
さらにスペックもiPhone Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。今ならプライムデーセール期間で26％オフ！ このお得な機会に購入を検討してみては。
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