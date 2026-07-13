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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第93回

「iPhone Air」1TBモデルが26％オフ！ タイムセールの大幅割引はまもなく終了

2026年07月13日 13時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

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史上最薄のiPhone
「iPhone Air」

　iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpでは1TBモデルを、プライムデーに合わせたタイムセールで16万9800円（26％オフ）で販売しています（7月13日現在）。

　なんといっても最大の特徴はその薄さ。わずか5.6mmで165gという超軽量モデル。スマートフォンをよく触る人ほど、本体が軽いのはありがたいものです。

　それでいてディスプレーは6.5インチと大画面で見やすく、A19 Proチップのパワーで処理能力も抜群。動画やゲームも快適に動き、スペックも妥協していません。

「iPhone Air」の特徴

圧倒的パワーと電池の持ち

　本モデルに搭載された「A19 Pro﻿チ﻿ッ﻿プ」は、負荷の高いAAAゲームでも楽勝で動かせるパワーを誇ります。ビデオ再生で27時間持つなど、1日使っても大丈夫な電池の持ちもポイントの1つです。

充実の1TBストレージ

　iPhone Airのストレージ容量は256GB～1TB。ここで紹介しているのは最大の1TBモデルで、ゲームや高画質動画をたっぷりとダウンロードしたい方におすすめです。

どのiPhoneより頑丈

　軽さをキープしつつ、頑丈なチタニウムフレームを採用。背面には4倍の耐亀裂性能を持つCeramic Shieldを、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用し、本体が傷つきにくい仕様となっています。

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まとめ：持ち歩きの最適解

　おすすめしたいのは、「手に持って移動することが多い人」です。シリーズ最薄・最軽量を謳うだけあり、手に持つたびに「あ、軽い」と感じます。スマホを取り出すことが多いなら、手が疲れにくく最適解と言えるでしょう。

　さらにスペックもiPhone Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。今ならプライムデーセール期間で26％オフ！ このお得な機会に購入を検討してみては。

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