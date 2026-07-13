RTX 5060を持ち歩くならこれ。約1.95kgのASUSノートPC「Gaming V16」が209,800円

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【Amazonプライムデーセール】ASUS ゲーミングノートPC「Gaming V16（V3607VM-C7165R5060W）」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「Gaming V16（V3607VM-C7165R5060W）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格269,800円のところ、22％オフの209,800円で販売中。

「Gaming V16」は、GeForce RTX 5060 Laptop GPUやCore 7 240H、16型144Hzディスプレイを備えながら、約1.95kgの薄型ボディを採用。ゲームだけでなく、動画編集などクリエイティブ用途まで1台でこなしたい人にも応えてくれる構成だ。

①約1.95kg・18mmの薄型ボディ

約1.95kg、最薄部18mmの薄型ボディを採用。GPU搭載モデルでありながら高い携帯性を備え、16型ディスプレイを搭載しつつ持ち運びやすさにも配慮した。63Whバッテリーを搭載し、アイドル時約16.4時間のバッテリー駆動にも対応する。

②RTX 5060とCore 7でゲームから制作まで対応

GeForce RTX 5060 Laptop GPUとCore 7 240Hを搭載。ゲームはもちろん、3Dレンダリングや動画編集、グラフィックスデザインなど幅広い用途に対応する。

③大型タッチパッドとMIL規格準拠の耐久性

従来モデルより約40％大型化したタッチパッドを採用し、ジェスチャー操作にも対応。MIL-STD 810H準拠のテストを複数項目クリアした耐久性も備え、外出先へ持ち出す機会も考慮した設計となっている。

製品スペック

【CPU】Core 7 240H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 NVMe）

【ディスプレー】16型ワイド WUXGA（1920×1200）144Hz ノングレア

【GPU】GeForce RTX 5060 Laptop GPU