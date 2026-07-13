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Amazonセール情報大紹介！ 第2046回

軽っ！ 999gの「LG gram 14」が27％オフ。Core i5・16GB搭載ノートPCが13万円台だ！

2026年07月13日 12時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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LG gram 14/超軽量（999g）/長時間駆動（最大27h）/Core i5-1334U/メモリ 16GB/SSD 512GB/14型 IPS液晶 WUXGA(1920×1200) アンチグレア DCI-P3 99%/Windows 11 Home/スノーホワイト/ノートパソコン 14Z90RU-GA53J

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

999gの軽量ノートを、13万円台でゲット！

　毎日持ち歩くノートPCは、軽ければ軽いほどうれしい！ LGの14型モバイルノートPC「LG gram 14」が、Amazonのタイムセールで値下がりしています。

　過去価格18万4000円のところ、27％オフの13万4800円！ およそ5万円引きで、重量999gの軽量モバイルノートが手に入ります。通勤や通学用のPCを探している方は、さっそくチェックしましょう。

過去価格：184,000円
現在の価格：134,800円［27％OFF］
 

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LG gram 14の特徴

■1kgを切る圧倒的な軽さ！
　14型ディスプレーを搭載しながら、本体重量はわずか999g。薄さも約16.8mmに抑えられており、毎日バッグへ入れて持ち歩きやすい一台です。ノートPC入りのカバンを持ち上げた瞬間の「重っ……」から、そろそろ卒業しましょう！

仕事に使いやすい充実スペック！
　CPUは第13世代インテルCore i5-1334Uで、メモリーは16GB、ストレージは512GB SSD。ウェブ会議や文書作成、表計算、ブラウザーでの調べ物など、仕事や大学生活で使いやすい構成です。

　ディスプレーは1920×1200ドットの14型IPS液晶。一般的な16：9画面より縦に広い16：10なので、ウェブページやExcelの表も見やすくなっています。アンチグレア仕様で、照明の映り込みを抑えられるのもうれしいところです。

■長時間駆動で、接続端子も削りすぎていない！
　バッテリー駆動時間は動画再生時で最大13時間、アイドル時で最大27時間。HDMI、USB Type-A×2、Thunderbolt 4対応USB Type-C×2、microSDカードスロットも備えています。外部ディスプレーやUSBメモリーも変換アダプターなしで接続可能。

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毎日持ち歩ける、軽さ自慢の14型ノート！

　999gの軽さに、Core i5、16GBメモリー、512GB SSDを詰め込んだ「LG gram 14」。仕事用のノートPCを毎日持ち歩く方や、大学と自宅を往復する学生には、かなり魅力的な一台です。

　13万円台まで値下がりしているこの機会に、ぜひチェックしてください。PCが1kgを切ると、通勤バッグの肩への食い込み方がかなり変わりますよ〜！

 
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