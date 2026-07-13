Amazonセール情報大紹介！ 第2046回
軽っ！ 999gの「LG gram 14」が27％オフ。Core i5・16GB搭載ノートPCが13万円台だ！
2026年07月13日 12時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
999gの軽量ノートを、13万円台でゲット！
毎日持ち歩くノートPCは、軽ければ軽いほどうれしい！ LGの14型モバイルノートPC「LG gram 14」が、Amazonのタイムセールで値下がりしています。
過去価格18万4000円のところ、27％オフの13万4800円！ およそ5万円引きで、重量999gの軽量モバイルノートが手に入ります。通勤や通学用のPCを探している方は、さっそくチェックしましょう。
過去価格：184,000円
現在の価格：134,800円［27％OFF］
LG gram 14の特徴
■1kgを切る圧倒的な軽さ！
14型ディスプレーを搭載しながら、本体重量はわずか999g。薄さも約16.8mmに抑えられており、毎日バッグへ入れて持ち歩きやすい一台です。ノートPC入りのカバンを持ち上げた瞬間の「重っ……」から、そろそろ卒業しましょう！
仕事に使いやすい充実スペック！
CPUは第13世代インテルCore i5-1334Uで、メモリーは16GB、ストレージは512GB SSD。ウェブ会議や文書作成、表計算、ブラウザーでの調べ物など、仕事や大学生活で使いやすい構成です。
ディスプレーは1920×1200ドットの14型IPS液晶。一般的な16：9画面より縦に広い16：10なので、ウェブページやExcelの表も見やすくなっています。アンチグレア仕様で、照明の映り込みを抑えられるのもうれしいところです。
■長時間駆動で、接続端子も削りすぎていない！
バッテリー駆動時間は動画再生時で最大13時間、アイドル時で最大27時間。HDMI、USB Type-A×2、Thunderbolt 4対応USB Type-C×2、microSDカードスロットも備えています。外部ディスプレーやUSBメモリーも変換アダプターなしで接続可能。
毎日持ち歩ける、軽さ自慢の14型ノート！
999gの軽さに、Core i5、16GBメモリー、512GB SSDを詰め込んだ「LG gram 14」。仕事用のノートPCを毎日持ち歩く方や、大学と自宅を往復する学生には、かなり魅力的な一台です。
13万円台まで値下がりしているこの機会に、ぜひチェックしてください。PCが1kgを切ると、通勤バッグの肩への食い込み方がかなり変わりますよ〜！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2045回
トピックスLenovoが半額近くまで値下がり中!? 15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円【プライムデー明日まで】
-
第2044回
トピックス冷却ファン搭載ゲーミングスマホが90,060円。REDMAGIC 11 Airがプライムデーセール中
-
第2043回
トピックスRTX 5070搭載ノートが29％オフ。Amazon限定版「TUF Gaming A16」プライムデーセール中
-
第2042回
トピックス3万円台でもてんこ盛り。8.8型・2.5K・SIM対応のPHILIPSタブレットが25％オフ
-
第2042回
ゲーム・ホビーゴアテックスのスニーカーが1万円以下で欲しいならコレだ！ アディダス「TERREX EASTRAIL GTX」セール中
-
第2041回
トピックス"自分だけ涼しい"卓上クーラー「ここひえ R8」がプライムデーで1万円切り
-
第2040回
トピックス「安いスタンダードノート欲しい！」ならFMVの15.6型ノートが10万円台。Core i5・16GB搭載モデルがプライムデー対象
-
第2040回
ゲーム・ホビーメレルのGORE-TEXシューズが半額！ 街歩きも外遊びもこなすアウトドア顔の一足／CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX
-
第2039回
トピックス仕事用14型ノートに欲しい機能を凝縮。MSI「Modern 14」が13万円台
-
第2038回
トピックスRTX 5060搭載ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG」がプライムデーセール、13%引き
- この連載の一覧へ