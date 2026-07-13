「仕事→休憩→仕事」を1脚で。EastForce「ErgoSiesta」がプライムデーセール中

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライムデーセール】EastForce オフィスチェア「ErgoSiesta」をチェック！

EastForceのオフィスチェア「ErgoSiesta」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格37,999円のところ、10％オフの34,199円で販売中。

今回セール対象となったEastForce「ErgoSiesta」は、「良く働き、良く寝る、時代は二刀流。」というコンセプトを掲げるオフィスチェア。145度リクライニングや収納式フットレスト、3Dヘッドレスト、720度アームレストなどを備え、仕事から休憩まで1脚で使い分けられる設計。デスクチェアを「座る道具」ではなく、仕事と休憩の両方を支える道具として選びたい人には気になる1脚だ。

①「良く働き、良く寝る」を支える調整機能

145度リクライニングに加え、3Dヘッドレストや720度アームレスト、背面高さ調節、座面スライドを採用。仕事中と休憩時、それぞれの姿勢に合わせて各部を調整できるほか、収納式フットレストも備える。

②高耐久・高弾性メッシュを採用

座面と背面には高耐久・高弾性メッシュを採用。程よい弾力と程よい柔らかさを備えた素材となっている。背面にはハンガーも備え、デスク周りで脱いだ上着を掛けておける。

③日本ブランドならではの保証・サポート

日本ブランドとして日本人サポート窓口を設け、1年間の保証に対応。有料の延長保証サービスを利用すると保証期間は合計3年間となる。万が一不具合が生じた場合は、1年以内であれば無料で部品交換を受けられる。