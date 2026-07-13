Amazonセール情報大紹介！ 第2048回
「仕事→休憩→仕事」を1脚で。EastForce「ErgoSiesta」がプライムデーセール中
2026年07月13日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】EastForce オフィスチェア「ErgoSiesta」をチェック！
EastForceのオフィスチェア「ErgoSiesta」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格37,999円のところ、10％オフの34,199円で販売中。
今回セール対象となったEastForce「ErgoSiesta」は、「良く働き、良く寝る、時代は二刀流。」というコンセプトを掲げるオフィスチェア。145度リクライニングや収納式フットレスト、3Dヘッドレスト、720度アームレストなどを備え、仕事から休憩まで1脚で使い分けられる設計。デスクチェアを「座る道具」ではなく、仕事と休憩の両方を支える道具として選びたい人には気になる1脚だ。
①「良く働き、良く寝る」を支える調整機能
145度リクライニングに加え、3Dヘッドレストや720度アームレスト、背面高さ調節、座面スライドを採用。仕事中と休憩時、それぞれの姿勢に合わせて各部を調整できるほか、収納式フットレストも備える。
②高耐久・高弾性メッシュを採用
座面と背面には高耐久・高弾性メッシュを採用。程よい弾力と程よい柔らかさを備えた素材となっている。背面にはハンガーも備え、デスク周りで脱いだ上着を掛けておける。
③日本ブランドならではの保証・サポート
日本ブランドとして日本人サポート窓口を設け、1年間の保証に対応。有料の延長保証サービスを利用すると保証期間は合計3年間となる。万が一不具合が生じた場合は、1年以内であれば無料で部品交換を受けられる。
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