Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第239回
ハムとチーズを挟めば優勝。和平フレイズのホットサンドメーカーが1000円ちょい【Amazonタイムセール】
2026年07月13日 12時20分更新
和平フレイズ ホットサンドメーカー ガス火専用 あつほかダイニング AM-9867
通常価格3300円→1087円（67％オフ）
食パンと具材をはさんで焼くだけで、外側が香ばしいホットサンドを作れる和平フレイズの「あつほかダイニング」が、通常価格3300円から2213円引きの1087円。電源を使わないガス火専用モデルで、家はもちろんキャンプでも楽しめます。
本体は熱が伝わりやすいアルミニウム合金製で、サイズは約35.2×15.2×3.2cm、重さは約402g。上下のプレートを分離できるため、使用後に洗いやすく、それぞれを小さなフライパンのように扱うこともできます。フッ素樹脂加工ではなくシリコン樹脂塗装のため、油を薄く塗り、火加減を見ながら焼くのがきれいに仕上げるコツです。
1000円程度ならホットサンドデビューもしやすい値段。ハムとチーズだけでも優勝できます。
こんな人にオススメ
✓朝食や軽食に焼きたてのホットサンドを作りたい人
✓分解して洗えるシンプルな直火式モデルが欲しい人
✓自宅だけでなくキャンプにも持っていきたい人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第250回
デジタルインク代を減らしたい人にオススメ。エプソンのエコタンク複合機が3万5980円【Amazonプライムデー2026】
-
第249回
デジタル4000円台でこれって良コスパどころじゃない。HUAWEIの完全ワイヤレスがさらに値引き【Amazonプライムデー2026】
-
第248回
デジタル重低音好きは1万円札を握りしめてオーディオテクニカの「SOLID BASS」を買おう【Amazonプライムデー2026】
-
第247回
デジタルBose×Skullcandy、注目の完全ワイヤレスが1万6600円【Amazonプライムデー2026】
-
第246回
デジタル重低音好きの皆さん、ラディウスが1万円切りです【Amazonプライムデー2026】
-
第245回
デジタル1万円ちょいでこの音質とデザインは良いんじゃない？ Nothing Earが38％オフ【Amazonタイムセール】
-
第244回
デジタルFPSならコレ。finalの定番ゲーミングイヤホンが8080円【Amazonプライムデー2026】
-
第243回
デジタルLDAC対応で7000円台！ Xiaomiの高コスパイヤホンがさらに安く【Amazonプライムデー2026】
-
第242回
デジタルこれは買いでしょ！ゼンハイザー「MOMENTUM True Wireless 4」が43％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第241回
デジタルマキタの掃除機が1000円超オフ！ 18Vバッテリー持ってたら買い【Amazonプライムデー2026】
-
第240回
デジタルマキタのペン型インパクトが1万1200円。1本あると便利【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ