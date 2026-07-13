ハムとチーズを挟めば優勝。和平フレイズのホットサンドメーカーが1000円ちょい【Amazonタイムセール】

和平フレイズ ホットサンドメーカー ガス火専用 あつほかダイニング AM-9867

通常価格3300円→1087円（67％オフ）

食パンと具材をはさんで焼くだけで、外側が香ばしいホットサンドを作れる和平フレイズの「あつほかダイニング」が、通常価格3300円から2213円引きの1087円。電源を使わないガス火専用モデルで、家はもちろんキャンプでも楽しめます。

本体は熱が伝わりやすいアルミニウム合金製で、サイズは約35.2×15.2×3.2cm、重さは約402g。上下のプレートを分離できるため、使用後に洗いやすく、それぞれを小さなフライパンのように扱うこともできます。フッ素樹脂加工ではなくシリコン樹脂塗装のため、油を薄く塗り、火加減を見ながら焼くのがきれいに仕上げるコツです。

1000円程度ならホットサンドデビューもしやすい値段。ハムとチーズだけでも優勝できます。

こんな人にオススメ

✓朝食や軽食に焼きたてのホットサンドを作りたい人

✓分解して洗えるシンプルな直火式モデルが欲しい人

✓自宅だけでなくキャンプにも持っていきたい人