おろし金、だまされたと思ってこれ買って。貝印の人気チーズグレーターがほぼ半額の1412円【Amazonプライムデー2026】

貝印 KAI チーズグレーター SELECT100 おろし器 にんにく ヘラ カバー付 DH3149

通常価格2750円→1412円（49％オフ）

パスタの仕上げにチーズをふわっと削ったり、にんにくを細かくおろしたりできる貝印のグレーターが、通常価格2750円から1338円引きの1412円。おろし金として1本持っておくと大変便利です。

刃とフレームを一体化したシンプルな形状で、片方向に刃を立てているため、洗う際にスポンジが引っかかりにくいのも特徴。付属のカバーは刃を保護するだけでなく、先端をヘラとして使い、刃の裏側に残った食材を集められます。食洗機にも対応し、本体上部の穴を使えばフック収納も可能。削ったチーズを最後まで料理に落とせるので、洗う前につい指で集める危険な作業も減らせます。

こんな人にオススメ

✓チーズや柑橘の皮を料理の仕上げによく使う人

✓生姜やにんにくを少量だけ手早くおろしたい人

✓洗いやすく安全に収納できるグレーターが欲しい人