Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第237回
約84gで驚くほど軽い！ 切れ味が長持ちする京セラの黒刃包丁が1000円超引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 12時10分更新
京セラ セラミック包丁 黒刃 三徳 16cm
通常価格7480円→6358円（15％オフ）
軽くて切れ味が長持ちする包丁を探している人にオススメしたいのが、京セラのAmazon限定セラミック三徳包丁。今なら通常価格7480円から1122円引きの6358円です。独自開発の特許素材「Z212」を刃に採用し、従来素材より耐摩耗性を高めることで、切れ味が2倍以上持続するとされています。
刃渡りは16cm、本体重量は約84gと一般的なステンレス包丁よりかなり軽く、野菜や肉を続けて切るときも手首への負担を抑えやすい設計です。セラミック刃は食材に金属臭が移りにくいため、トマトや果物の風味や色を損ないにくいのも特徴。食洗機と漂白除菌にも対応しています。
ただし、かぼちゃや冷凍食品などの硬い食材を切ったり、刃を横方向にこじったりすると欠ける場合があります。力押しで使うのではなく、野菜や肉を軽快に切る日常用として向いた1本です。
こんな人にオススメ
✓軽い包丁で手首への負担を減らしたい人
✓サビや金属臭を気にせず食材を切りたい人
✓食洗機や漂白剤で手軽に手入れできる包丁が欲しい人
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