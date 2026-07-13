千切りサラダがお店レベルに。貝印「関孫六」の極細千切り器が1004円【Amazonプライムデー2026】

貝印 KAI 関孫六 千切り器 極細 DH3331

通常価格1760円→1004円（43％オフ）

にんじんや大根を、約1mm幅の極細千切りに。貝印の「関孫六 千切り器 極細 DH3331」が、通常価格1760円から756円引きの1004円になっています。切れ味のよい特殊クランク刃を採用し、押すときも引くときも食材を切れるため、細かな千切りをテンポよく作れます。

本体は約10×29.5×3cm、重さ約103gの日本製。先端には調理台の上で滑りにくくする滑り止めと、ボウルに掛けたときに安定させる切り欠きがあり、食材が目詰まりしにくい形状にも工夫されています。にんじんしりしりや大根サラダ、きんぴらなど、包丁で細く切ると時間がかかる料理の下ごしらえを手早く済ませたいときに便利です。

こんな人にオススメ

✓約1mm幅の極細千切りをきれいにそろえたい人

✓にんじんや大根の下ごしらえを時短したい人

✓ボウルに掛けて安定して使える日本製の千切り器が欲しい人