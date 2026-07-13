これほんと便利です。食洗機対応の象印マグボトルが3058円【Amazonプライムデー2026】

象印マホービン(ZOJIRUSHI) SU-BA48AM-AD

通常価格3608円→3058円（15％オフ）

性能に加えて洗いやすさでオススメしたいのが、象印の480mlワンタッチマグです。今なら通常価格3608円から550円引きの3058円。パッキンとせんを一体化した「シームレスせん」を採用し、細かな部品を外して洗う手間を減らせます。

ふたと本体は食洗機に対応し、真空断熱構造で飲みごろの温度をしっかりキープ。内面にはスポーツドリンクにも対応した「ラクリア加工＋」を施し、汚れやニオイが付きにくくなっています。ワンタッチで開けられるので片手でも飲みやすく、約480mlは通勤や通学にもちょうどいい容量。フタを取ってそのまま食洗機に突っ込めるのは本当にラクです。

こんな人にオススメ

✓水筒の分解洗いをできるだけ減らしたい人

✓食洗機対応のワンタッチボトルが欲しい人

✓通勤・通学用に480ml前後の水筒を探している人