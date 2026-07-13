Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第235回
これほんと便利です。食洗機対応の象印マグボトルが3058円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 12時00分更新
象印マホービン(ZOJIRUSHI) SU-BA48AM-AD
通常価格3608円→3058円（15％オフ）
性能に加えて洗いやすさでオススメしたいのが、象印の480mlワンタッチマグです。今なら通常価格3608円から550円引きの3058円。パッキンとせんを一体化した「シームレスせん」を採用し、細かな部品を外して洗う手間を減らせます。
ふたと本体は食洗機に対応し、真空断熱構造で飲みごろの温度をしっかりキープ。内面にはスポーツドリンクにも対応した「ラクリア加工＋」を施し、汚れやニオイが付きにくくなっています。ワンタッチで開けられるので片手でも飲みやすく、約480mlは通勤や通学にもちょうどいい容量。フタを取ってそのまま食洗機に突っ込めるのは本当にラクです。
こんな人にオススメ
✓水筒の分解洗いをできるだけ減らしたい人
✓食洗機対応のワンタッチボトルが欲しい人
✓通勤・通学用に480ml前後の水筒を探している人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第234回
デジタル毎日使うなら結局サーモス。軽くて片手で飲める500mlボトルが2199円【Amazonプライムデー2026】
-
第233回
デジタル今なら1000円以下。キッチンスケールはとりあえずタニタでいいでしょう【Amazonプライムデー2026】
-
第232回
デジタルパスタ約2kgをすっきり保存！ 片手で開くOXOの密閉容器が23％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第231回
デジタル作り置きを美しく。iwakiの耐熱ガラス容器が2個2533円【Amazonプライムデー2026】
-
第230回
デジタル一生ものの鍋を選ぶなら今。ストウブの定番18cmが5850円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第229回
デジタル初めてにもオススメ。Insta360の軽量8Kモデルが20％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第228回
デジタルソニーEマウントの85mm F2が4万円台！ 軽量・AF対応でコスパ抜群【Amazonプライムデー2026】
-
第227回
デジタルF2の明るさと美しいボケを3万円台で。ニコンZ用「TTArtisan 75mm」が6056円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第226回
デジタルソニーAPS-Cで超広角の世界へ。ツァイスの12mm単焦点が1万3264円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第225回
デジタル10倍なのに視界が広い！ ケンコーの完全防水双眼鏡が1万5260円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ