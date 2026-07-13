毎日使うなら結局サーモス。軽くて片手で飲める500mlボトルが2199円【Amazonプライムデー2026】

サーモス(THERMOS) JOF-500 AWH

通常価格2499円→2199円（12％オフ）

通勤・通学用の500mlボトルを探している人にオススメなのが、サーモスの真空断熱ケータイマグ「JOF-500」。通常価格2499円から300円引きの2199円。ワンタッチでフタを開けられるため、移動中や仕事の合間にも片手でサッと飲めます。

魔法びん構造により、保温効力は6時間で69度以上、保冷効力は6時間で10度以下。サイズは約幅6.5×奥行7.5×高さ22cm、口径は約4cmで、バッグのボトルポケットにも収まりやすい形状です。飲み口は取り外して洗え、本体も丸洗いに対応。毎日使う水筒は、結局のところ軽くて洗いやすく、温度をきちんと保てるものがいちばん長続きします。

こんな人にオススメ

✓通勤・通学用の軽い500mlボトルが欲しい人

✓片手で開けられるワンタッチ式を選びたい人

✓飲み口を外して清潔に洗える水筒が欲しい人