今なら1000円以下。キッチンスケールはとりあえずタニタでいいでしょう【Amazonプライムデー2026】

タニタ クッキングスケール KD-187-WH

通常価格1480円→933円（37％オフ）

シンプルなキッチンスケールを探している方、タニタの「KD-187-WH」がセール中です。通常価格1480円から547円引きの933円。1g単位で最大1kgまで計量でき、ボウルや容器の重さを差し引いて材料だけを量れる0表示機能も備えます。

本体は約17×12×2.7cmの薄型コンパクト設計。使わないときは引き出しへ収納しやすく、背面のフック穴を使って壁に掛けることも可能です。電源には単4形乾電池2本を使用します。最大計量や最小表示は上位機ほど細かくありませんが、小麦粉や砂糖などを量る用途なら十分。1000円を切っているので初めてのキッチンスケールならこれでOKです。

こんな人にオススメ

✓料理やお菓子作りで1g単位の計量をしたい人

✓薄型で収納しやすいキッチンスケールが欲しい人

✓基本機能に絞ったタニタ製品を手頃に選びたい人