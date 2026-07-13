パスタ約2kgをすっきり保存！ 片手で開くOXOの密閉容器が23％オフ【Amazonプライムデー2026】

OXO ポップコンテナ レクタングル トール

通常価格2970円→2295円（23％オフ）

パスタや粉ものをサッと出しやすい容器を探している方にオススメしたい、OXOの「ポップコンテナ レクタングル トール」がセール中です。通常価格2970円から675円引きの2295円。フタ中央のボタンを押すだけで開閉でき、ボタンを上げるとそのままフタの持ち手として使えます。

容量は3.5Lで、パスタなら約2kgを保存できる大きさ。約16×11×高さ32cmの角型なので棚のスペースを使いやすく、サイズ違いのポップコンテナとも積み重ねられます。高い密閉性で乾物を湿気から守りやすく、丸みのある容器の角から中身を注ぎやすいのも特徴。中身と残量がひと目で分かるので、同じ乾物を買い足す失敗も減らせそうです。

こんな人にオススメ

✓粉ものやパスタを見やすく保管したい人

✓片手で開閉できる保存容器が欲しい人

✓棚に重ねてキッチン収納を整えたい人