作り置きを美しく。iwakiの耐熱ガラス容器が2個2533円【Amazonプライムデー2026】

iwaki(イワキ) F3247HM2UC

通常価格3579円→2533円（29％オフ）

作り置きや温め直しに大人気、iwakiの耐熱ガラス保存容器がセール中です。通常価格3579円から1046円引きの2533円。深型1Lサイズが2個セットになっており、本体は耐熱ガラス、フタはポリカーボネート製。フタをしたまま電子レンジ、フタを外せばオーブンにも対応します。

Amazon限定のクリアフタ仕様。色付きフタより中身が見やすく、冷蔵庫の中でもすっきりした印象になることから人気のモデル。見た目がミニマルで食卓にもそのまま出しやすいと評判です。パッキンのないシンプルな構造なので洗いやすく、本体は食洗機にも対応。保存容器を生活感の少ないデザインでそろえたい人にも選ばれているシリーズです。

こんな人にオススメ

✓作り置きをそのまま温め直したい人

✓オーブン調理もできる保存容器が欲しい人

✓中身が見やすいクリアフタのデザインが好きな人