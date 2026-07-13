一生ものの鍋を選ぶなら今。ストウブの定番18cmが5850円引き【Amazonプライムデー2026】

ストウブ ピコ ココット ラウンド ブラック 18cm

通常価格2万4200円→1万8350円（24％オフ）

煮込みに使える本格的な鋳物ホーロー鍋を探している方に、ストウブの定番「ピコ・ココット ラウンド 18cm」がセール中です。通常価格2万4200円から5850円引きの1万8350円。熱を蓄えて食材へじっくり伝える鋳鉄製で、カレーや煮込みを少ない火力で仕上げやすい鍋です。

蓋の裏側に並ぶ突起「ピコ」が、食材から出た蒸気を水滴に変えて鍋全体へ戻すのが特徴。容量は1.7Lで、少人数分のおかずやスープ、副菜作りに使いやすいサイズです。ガス火やIH、オーブンに対応し、調理後は鍋のまま食卓へ出しても料理が冷めにくくなっています。約2.94kgと軽い鍋ではありませんが、毎日の煮込みをじっくりおいしく作る本命鍋として、長く使いたくなる1台です。

こんな人にオススメ

✓少人数分の煮込みやスープをよく作る人

✓無水調理や余熱を生かした料理を楽しみたい人

✓長く使える定番の鋳物ホーロー鍋が欲しい人