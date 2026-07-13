Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第229回
初めてにもオススメ。Insta360の軽量8Kモデルが20％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 11時25分更新
Insta360 X4 Air CINSAAFA
通常価格5万6900円→4万5600円（20％オフ）
360度カメラを気軽に持ち歩きたい人に、Insta360のエントリーモデル「X4 Air」がセール中です。通常価格5万6900円から1万1300円引きの4万5600円。シリーズ最軽量となる約165gのボディに1/1.8型デュアルセンサーを搭載し、8K30fpsの360度動画撮影に対応しています。
カメラを向ける方向を気にせず周囲を丸ごと記録し、撮影後にスマホやパソコンで好きな画角へ切り出せるのが360度カメラの魅力。FlowState手ブレ補正や360度水平維持、見えない自撮り棒効果にも対応し、歩きながらの旅行動画やアクティビティの記録にも使いやすくなっています。破損したレンズだけを自分で交換できる設計なので、屋外へ持ち出す際の安心感もあります。
こんな人にオススメ
✓旅行やイベントを撮り逃しの少ない360度映像で残したい人
✓撮影後に構図やカメラの向きを決めたい人
✓軽くて持ち歩きやすい8K対応360度カメラが欲しい人
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