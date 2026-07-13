Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第228回
ソニーEマウントの85mm F2が4万円台！ 軽量・AF対応でコスパ抜群【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 11時20分更新
VILTROX AF 85mm F2 EVO FE レンズ
通常価格5万400円→4万2840円（15％オフ）
コストパフォーマンスの高さで注目を集めているVILTROXのEVOシリーズから登場した85mm F2が、通常価格5万400円から7560円引きの4万2840円。340gの軽量ボディにAF、絞りリング、AF/MFスイッチ、Fnボタンまで備え、「純正ほど高価ではないが、描写には妥協したくない」というユーザーから高い評価を集めています。
レンズ構成はEDレンズ2枚、高屈折率レンズ2枚を含む8群10枚で、STM駆動による静かで高速なAFを採用。開放F2から中心部は非常にシャープで、自然なボケ味や携帯性のよさも好評です。開放では周辺減光がやや強めという指摘はあるものの、この価格帯なら十分納得できるという評価が目立ちます。純正85mmと価格を比較すると手が届きやすく、「最初のポートレートレンズ」として選ぶ人が増えているのも納得できる1本です。
こんな人にオススメ
✓Sony Eマウントでポートレート用の85mmを探している人
✓軽量でコストパフォーマンスの高い単焦点レンズが欲しい人
✓最近評判のVILTROXレンズを試してみたい人
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