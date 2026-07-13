F2の明るさと美しいボケを3万円台で。ニコンZ用「TTArtisan 75mm」が6056円引き【Amazonプライムデー2026】

TTArtisan AF 75mm F2 Zマウント

通常価格4万370円→3万4314円（15％オフ）

「コスパのいい中華レンズ」として人気を集めているTTArtisanのAF 75mm F2が、通常価格4万370円から6056円引きの3万4314円。開放F2の明るさにフルサイズ対応、AF搭載、金属鏡筒という仕様をこの価格で実現しており、ニコンZユーザー向けの中望遠単焦点として注目されている1本です。DGP受賞モデルで、海外レビューでも価格以上の描写性能や質感を評価する声が多く見られます。

レンズ構成はEDレンズ1枚と高屈折レンズ4枚を含む7群10枚で、顔・瞳AFにも対応。75mmはポートレートだけでなく、スナップやテーブルフォトにも使いやすい画角です。純正レンズより価格を抑えつつも、シャープな描写やきれいなボケ味を楽しめる点が支持されており、「最初の中望遠単焦点」として選ぶユーザーも少なくありません。純正ほどのAF速度や細かな完成度は求められませんが、価格以上の満足感が期待できます。

こんな人にオススメ

✓ニコンZでポートレート用の単焦点を探している人

✓AF付きの中望遠レンズを手頃な価格で試したい人

✓コストパフォーマンス重視で中華レンズを選びたい人