Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第227回
F2の明るさと美しいボケを3万円台で。ニコンZ用「TTArtisan 75mm」が6056円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 11時15分更新
TTArtisan AF 75mm F2 Zマウント
通常価格4万370円→3万4314円（15％オフ）
「コスパのいい中華レンズ」として人気を集めているTTArtisanのAF 75mm F2が、通常価格4万370円から6056円引きの3万4314円。開放F2の明るさにフルサイズ対応、AF搭載、金属鏡筒という仕様をこの価格で実現しており、ニコンZユーザー向けの中望遠単焦点として注目されている1本です。DGP受賞モデルで、海外レビューでも価格以上の描写性能や質感を評価する声が多く見られます。
レンズ構成はEDレンズ1枚と高屈折レンズ4枚を含む7群10枚で、顔・瞳AFにも対応。75mmはポートレートだけでなく、スナップやテーブルフォトにも使いやすい画角です。純正レンズより価格を抑えつつも、シャープな描写やきれいなボケ味を楽しめる点が支持されており、「最初の中望遠単焦点」として選ぶユーザーも少なくありません。純正ほどのAF速度や細かな完成度は求められませんが、価格以上の満足感が期待できます。
こんな人にオススメ
✓ニコンZでポートレート用の単焦点を探している人
✓AF付きの中望遠レンズを手頃な価格で試したい人
✓コストパフォーマンス重視で中華レンズを選びたい人
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