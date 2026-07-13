Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第226回
ソニーAPS-Cで超広角の世界へ。ツァイスの12mm単焦点が1万3264円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 11時10分更新
Carl Zeiss Touit 2.8/12 Eマウント 12mm F2.8
通常価格13万4200円→12万936円（10％オフ）
ソニーEマウントのAPS-Cカメラで、超広角撮影の世界を見てみたい人にオススメのツァイス単焦点レンズ。焦点距離は12mmで、35mm判換算では約18mm相当。画角99度の広い範囲を写せるため、雄大な風景や室内、建築物をダイナミックに収められます。今なら通常価格から1万3264円引きの12万936円です。
開放F値はF2.8で、レンズ面には不要な反射や迷光を抑えるZEISS T*コーティングを採用。フローティング機構によって近距離から遠景まで高い描写性能を保つ設計で、オートフォーカスにも対応しています。本体重量は約260gと超広角レンズとしては持ち歩きやすく、旅先でしっかり作品を撮りたい人の常用レンズにも向いています。
こんな人にオススメ
✓風景や建築物をダイナミックに撮影したい人
✓APS-CのソニーEマウントで超広角単焦点を探している人
✓画面の隅までシャープな描写を重視する人
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