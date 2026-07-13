10倍なのに視界が広い！ ケンコーの完全防水双眼鏡が1万5260円【Amazonプライムデー2026】

ケンコー ウルトラビューEX OP 10×32W DH III

通常価格1万8900円→1万5260円（19％オフ）

明るくて広く見える双眼鏡をお探しの方、ケンコーの「ウルトラビューEX OP 10×32 DH III」がお値打ちです。通常価格1万8900円から3640円引きの1万5260円。倍率10倍、口径32mmでありながら、実視界は6.5度と広い一品です。

すべてのレンズ面とプリズムの透過面に高透過マルチコーティングを施し、Bak4プリズムにはフェイズコートと誘電体多層膜を採用。光の損失を抑え、解像感や明るさを高めています。窒素ガスを充填したIPX7相当の防水仕様で、雨天のスポーツ観戦や屋外イベントにも対応。本体は約470gで、握りやすいオープンヒンジ構造も備えています。

こんな人にオススメ

✓ライブやスポーツ観戦で広い視野を確保したい人

✓野鳥や景色を明るく鮮明に見たい人

✓雨天でも使える防水双眼鏡を探している人