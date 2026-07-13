Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第225回
10倍なのに視界が広い！ ケンコーの完全防水双眼鏡が1万5260円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 11時05分更新
ケンコー ウルトラビューEX OP 10×32W DH III
通常価格1万8900円→1万5260円（19％オフ）
明るくて広く見える双眼鏡をお探しの方、ケンコーの「ウルトラビューEX OP 10×32 DH III」がお値打ちです。通常価格1万8900円から3640円引きの1万5260円。倍率10倍、口径32mmでありながら、実視界は6.5度と広い一品です。
すべてのレンズ面とプリズムの透過面に高透過マルチコーティングを施し、Bak4プリズムにはフェイズコートと誘電体多層膜を採用。光の損失を抑え、解像感や明るさを高めています。窒素ガスを充填したIPX7相当の防水仕様で、雨天のスポーツ観戦や屋外イベントにも対応。本体は約470gで、握りやすいオープンヒンジ構造も備えています。
こんな人にオススメ
✓ライブやスポーツ観戦で広い視野を確保したい人
✓野鳥や景色を明るく鮮明に見たい人
✓雨天でも使える防水双眼鏡を探している人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第234回
デジタル毎日使うなら結局サーモス。軽くて片手で飲める500mlボトルが2199円【Amazonプライムデー2026】
-
第233回
デジタル今なら1000円以下。キッチンスケールはとりあえずタニタでいいでしょう【Amazonプライムデー2026】
-
第232回
デジタルパスタ約2kgをすっきり保存！ 片手で開くOXOの密閉容器が23％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第231回
デジタル作り置きを美しく。iwakiの耐熱ガラス容器が2個2533円【Amazonプライムデー2026】
-
第230回
デジタル一生ものの鍋を選ぶなら今。ストウブの定番18cmが5850円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第229回
デジタル初めてにもオススメ。Insta360の軽量8Kモデルが20％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第228回
デジタルソニーEマウントの85mm F2が4万円台！ 軽量・AF対応でコスパ抜群【Amazonプライムデー2026】
-
第227回
デジタルF2の明るさと美しいボケを3万円台で。ニコンZ用「TTArtisan 75mm」が6056円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第226回
デジタルソニーAPS-Cで超広角の世界へ。ツァイスの12mm単焦点が1万3264円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第224回
デジタルライブも野鳥もくっきり！ ビクセンの10倍双眼鏡が3万円台→2万円台に9000円超引き【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ