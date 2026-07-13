Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第224回
ライブも野鳥もくっきり！ ビクセンの10倍双眼鏡が3万円台→2万円台に9000円超引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 11時00分更新
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アトレックIIHR10×32WP 14724-3 ブラック
通常価格3万800円→2万1559円（30％オフ）
ライブや野鳥観察にオススメしたい双眼鏡、ビクセンの「アトレックII HR10×32WP」がセール中。通常価格3万800円から9241円引きの2万1559円。倍率10倍、対物レンズ有効径32mmで、1000m先では幅105mの範囲を見渡せます。
レンズとプリズムの全面にPFMマルチコートを施し、光量の損失を抑えながらコントラストの高い視界を得られる設計。アイレリーフは15mmで、メガネをかけたままでも視野を確保しやすくなっています。雨や雪の中でも使いやすい防水仕様で、最短約1.2mの近距離にもピントを合わせられるため、昆虫や草花の観察にも便利です。
本体重量は約390gで、ソフトケースやストラップ、対物・接眼キャップが付属。ライブ専用の小型双眼鏡よりはしっかりしたサイズですが、そのぶん長く付き合える1台です。コンサート目的で買うと、野鳥が“推し”に加わってくるかも。
こんな人にオススメ
✓ライブやスポーツ観戦で遠くの対象を大きく見たい人
✓野鳥や自然を鮮明な視界で観察したい人
✓防水仕様の本格的な双眼鏡を長く使いたい人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第234回
デジタル毎日使うなら結局サーモス。軽くて片手で飲める500mlボトルが2199円【Amazonプライムデー2026】
-
第233回
デジタル今なら1000円以下。キッチンスケールはとりあえずタニタでいいでしょう【Amazonプライムデー2026】
-
第232回
デジタルパスタ約2kgをすっきり保存！ 片手で開くOXOの密閉容器が23％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第231回
デジタル作り置きを美しく。iwakiの耐熱ガラス容器が2個2533円【Amazonプライムデー2026】
-
第230回
デジタル一生ものの鍋を選ぶなら今。ストウブの定番18cmが5850円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第229回
デジタル初めてにもオススメ。Insta360の軽量8Kモデルが20％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第228回
デジタルソニーEマウントの85mm F2が4万円台！ 軽量・AF対応でコスパ抜群【Amazonプライムデー2026】
-
第227回
デジタルF2の明るさと美しいボケを3万円台で。ニコンZ用「TTArtisan 75mm」が6056円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第226回
デジタルソニーAPS-Cで超広角の世界へ。ツァイスの12mm単焦点が1万3264円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第225回
デジタル10倍なのに視界が広い！ ケンコーの完全防水双眼鏡が1万5260円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ