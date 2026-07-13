Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第223回
ボードゲーム沼へようこそ。「カタン」が29％オフで3526円に【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 10時55分更新
カタン スタンダード版
通常価格4950円→3526円（29％オフ）
資源を集め、交渉しながら島を開拓していく定番ボードゲーム「カタン」の新版が、通常価格4950円から1424円引きの3526円になっています。2026年版ではカードやパッケージのアートワークを一新。ルールブックも図を増やして分かりやすくなり、カードホルダーやコマを整理できる収納ボックスも追加されています。
プレイ人数は3〜4人、対象年齢は8歳以上で、プレイ時間の目安は60分以上。サイコロで資源を獲得し、ほかのプレイヤーと交換しながら道や開拓地を増やして勝利点を競います。ゲーム盤の地形や数字の配置が毎回変わるため、遊ぶたびに展開が変わるのも魅力。長く遊べる定番ボードゲームとして、カタン沼に踏み込んでみてはいかがでしょう。
こんな人にオススメ
✓家族や友人と3〜4人で遊べる定番が欲しい人
✓交渉や駆け引きを楽しめるゲームが好きな人
✓見やすく片付けやすくなった新版を選びたい人
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