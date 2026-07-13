Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第222回
マリオとゼルダのカセット付き！ 大人向けゲームボーイLEGOがセール中【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 10時50分更新
LEGO Game Boy 72046
通常価格8218円→7560円（8％オフ）
初代ゲームボーイの姿を、ほぼ実物大で再現できる大人向けのレゴセットが7560円でセール中。421ピースで構成され、十字ボタンやA・Bボタン、SELECT・STARTボタン、音量・コントラスト調節ダイヤル、カートリッジ差し込み口まで細かく再現。完成後は付属のスタンドに載せて飾れます。
ブロックで組み立てる『スーパーマリオランド』と『ゼルダの伝説 夢をみる島』のカートリッジが付属し、ゲーム画面を表現したレンチキュラースクリーンも交換可能。任天堂の起動画面も選べるため、その日の気分に合わせて表示を変えられます。ボタンやカートリッジ交換まで再現されており、完成後に何度も触りたくなる名作です。
こんな人にオススメ
✓初代ゲームボーイに懐かしさを感じる人
✓組み立てたあとも飾って楽しみたい人
✓マリオやゼルダが好きな人への贈り物を探している人
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