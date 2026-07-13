マリオとゼルダのカセット付き！ 大人向けゲームボーイLEGOがセール中【Amazonプライムデー2026】

LEGO Game Boy 72046

通常価格8218円→7560円（8％オフ）

初代ゲームボーイの姿を、ほぼ実物大で再現できる大人向けのレゴセットが7560円でセール中。421ピースで構成され、十字ボタンやA・Bボタン、SELECT・STARTボタン、音量・コントラスト調節ダイヤル、カートリッジ差し込み口まで細かく再現。完成後は付属のスタンドに載せて飾れます。

ブロックで組み立てる『スーパーマリオランド』と『ゼルダの伝説 夢をみる島』のカートリッジが付属し、ゲーム画面を表現したレンチキュラースクリーンも交換可能。任天堂の起動画面も選べるため、その日の気分に合わせて表示を変えられます。ボタンやカートリッジ交換まで再現されており、完成後に何度も触りたくなる名作です。

こんな人にオススメ

✓初代ゲームボーイに懐かしさを感じる人

✓組み立てたあとも飾って楽しみたい人

✓マリオやゼルダが好きな人への贈り物を探している人