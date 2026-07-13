Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第221回
自宅がまるで雀荘に。デジタル点棒対応の全自動麻雀卓が1万9800円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 10時45分更新
AMOS(アモス) JP-DG
通常価格19万8000円→17万8200円（10％オフ）
使いやすい全自動麻雀卓がほしい方へ、AMOSの「JP-DG」がセール中です。通常価格19万8000円から1万9800円引きの17万8200円。操作パネルで持ち点を増減するデジタル点棒機能を備え、点棒の紛失や両替の手間を減らせます。
点数操作用のボタンを絞った分かりやすい設計で、各プレイヤーの持ち点とトップとの差を表示可能。28mm牌を採用し、脚の支柱を取り外せば立卓から座卓へ切り替えられます。静音性にも配慮され、1年間のメーカー保証と対象地域での出張修理にも対応。牌積みや点棒整理から解放され、自宅の麻雀会が気楽に楽しめるようになりますよ。
こんな人にオススメ
✓点棒の受け渡しや両替の手間を減らしたい人
✓自宅で本格的な全自動麻雀卓を使いたい人
✓立卓と座卓を使い分けられるモデルが欲しい人
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