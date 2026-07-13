スマホでは撮れない“空気”を楽しむ。KODAKのフィルムカメラが3280円【Amazonプライムデー2026】

コダック フィルムカメラ M35 ブラック

通常価格4180円→3280円（22％オフ）

スマホやミラーレスとは違う世界が見たい方に、KODAKのフィルムカメラ「M35」がセール中です。通常価格4180円から900円引きの3280円。一般的な35mmフィルムを使用するシンプルなカメラで、フラッシュも内蔵。約100gと軽く、散歩や旅行で持ち歩きやすいのも魅力です。

操作はフィルムをセットして巻き上げ、構えてシャッターを切るという分かりやすいもの。フラッシュには単4形アルカリ乾電池1本を使用します。撮った写真をその場で確認できないぶん、現像するまで仕上がりを待つ時間もフィルムカメラならでは。何でも連写するスマホ撮影から離れて、1枚を少していねいに撮りたくなるカメラです。

こんな人にオススメ

✓フィルムカメラを初めて試したい人

✓軽くて持ち歩きやすいカメラが欲しい人

✓スマホとは違う撮影体験を楽しみたい人