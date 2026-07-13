Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第219回
ダイソン半額！ ホコリを光で見つける「V12 Detect Slim」が4万5000円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 10時35分更新
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM)
通常価格8万9650円→4万5000円（50％オフ）
ダイソンを狙っている方、「V12 Detect Slim Fluffy」がなんと半額です。通常価格8万9650円から4万4650円引きの4万5000円。高性能LEDを備えたFluffy Opticクリーナーヘッドが、床の上では見えにくい微細なホコリを浮かび上がらせます。
吸引口のピエゾセンサーがゴミの量と大きさを検知し、オートモードでは状況に合わせて吸引力を自動調整。吸い込んだゴミのサイズや量は液晶ディスプレイでリアルタイムに確認できます。本体質量は約2.2kgで、運転時間は最長60分。高性能HEPAフィルターも搭載し、0.1ミクロンの微細な粒子を99.99％捕らえる設計です。
付属ツールへ交換すれば、スティックだけでなくハンディクリーナーとしても使用可能。床のホコリを目で確かめながら掃除できるので、特に掃除好きな方にオススメの一台。
こんな人にオススメ
✓フローリングの細かいホコリまで見逃したくない人
✓吸引力の自動調整や液晶表示を活用したい人
✓軽さと吸引性能を両立したコードレス掃除機が欲しい人
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