Sharkって扇風機も作ってたの!? しかも今なら5080円引き【Amazonプライムデー2026】

Shark TF200SJWHNC

通常価格3万4980円→2万9900円（15％オフ）

日本ではハンディ掃除機で有名なSharkが面白いタワーファンを作っているのを知っていますか？ 「TURBOBLADE ハイパワータワーファン」が、今なら通常価格3万4980円から5080円引きの2万9900円。試してみるなら今がチャンスです。

BLDCモーターを搭載し、風量は微風からパワフルな風まで10段階で調節可能。最大180度の自動首振りと吹出口の向きを組み合わせることで、部屋のさまざまな方向へ風を送れます。本体を横向きにすれば広い範囲へ風を届けやすく、サーキュレーターとして室内の空気を循環させたいときにも便利。性能もさることながら、これが1台あるだけで、リビングの雰囲気もガラッと変わります。オススメ。

こんな人にオススメ

✓リビングの広い範囲へ風を届けたい人

✓2方向へ同時に送風できるファンが欲しい人

✓扇風機とサーキュレーターを1台で使いたい人