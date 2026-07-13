Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第218回
Sharkって扇風機も作ってたの!? しかも今なら5080円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 10時15分更新
Shark TF200SJWHNC
通常価格3万4980円→2万9900円（15％オフ）
日本ではハンディ掃除機で有名なSharkが面白いタワーファンを作っているのを知っていますか？ 「TURBOBLADE ハイパワータワーファン」が、今なら通常価格3万4980円から5080円引きの2万9900円。試してみるなら今がチャンスです。
BLDCモーターを搭載し、風量は微風からパワフルな風まで10段階で調節可能。最大180度の自動首振りと吹出口の向きを組み合わせることで、部屋のさまざまな方向へ風を送れます。本体を横向きにすれば広い範囲へ風を届けやすく、サーキュレーターとして室内の空気を循環させたいときにも便利。性能もさることながら、これが1台あるだけで、リビングの雰囲気もガラッと変わります。オススメ。
こんな人にオススメ
✓リビングの広い範囲へ風を届けたい人
✓2方向へ同時に送風できるファンが欲しい人
✓扇風機とサーキュレーターを1台で使いたい人
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